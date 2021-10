Wall Street fecha em alta graças aos resultados trimestrais, apesar da inflação nos EUA

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta graças aos primeiros resultados trimestrais divulgados, e apesar dos números da inflação nos EUA e dos projectos da Reserva Federal de reduzir o seu apoio monetário.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice selectivo Dow Jones Industrial Average fechou sem variação, nos 34.377,81 pontos, o tecnológico Nasdaq avançou 0,73%, para as 14.571,63 unidades, e o alargado S&P500 avançou 0,30%, para os 4.363,80 pontos.

"Os investidores estiveram globalmente em alta, apesar da notícia da inflação e da divulgação das minutas da Reserva Federal (Fed), que indicaram uma provável redução do apoio monetário em meados de Novembro, o que não é uma surpresa", comentou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities, à AFP.

O índice de preços no consumidor (IPC) subiu em Setembro, com a inflação sob a influência dos preços da energia, que não param de subir, e das perturbações mundiais nas cadeias de aprovisionamento.

Em Setembro, a inflação mensal foi de 0,4%, depois dos 0,3% em Agosto, segundo o índice IPC. Em relação a Setembro de 2020, os preços subiram 5,4%, acima dos 5,3% registados em Agosto.

Por outro lado, a Fed publicou as actas (as minutas) da sua última reunião, que mostram que está prestes a diminuir as suas compras de activos em meados de Novembro ou meados de Dezembro. Os membros do comité monetário da Fed (FOMC, na sigla em Inglês) tencionam acabar com as compras de activos até meados do ano que vem.