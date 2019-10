Wall Street fecha em alta graças à expectativa de corte de taxas de juro pela Fed

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average valorizou 0,47%, para os 26.201,04 pontos.

Mais fortes foram os avanços do tecnológico Nasdaq, que progrediu 1,12%, para as 7.872,26 unidades, e do alargado S&P500, que ganhou 0,80%, para as 2.910,63.

Wall Street recuou na quarta-feira, bruscamente, pouco depois da abertura da sessão, devido ao anúncio de um recuo maior do que previsto do crescimento da actividade nos serviços nos EUA, em setembro.

O índice não-industrial ISM caiu para 52,6%, menos 3,8 pontos percentuais do que em agosto, quando os analistas esperavam que se ficasse nos 55,4%.

Depois das estatísticas dececionantes, na terça-feira, sobre a actividade industrial, que caiu para o mínimo de 10 anos, e sobre as criações de emprego no sector privado, conhecidas na quarta-feira, os investidores pareceram inquietar-se com a perda de vigor da economia dos EUA.