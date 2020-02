Wall Street fecha em alta generalizada recuperando das fortes perdas de 6.ª feira

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice selectivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,51%, para fechar nos 28.399,81 pontos.

Mais fortes foram os ganhos do tecnológico Nasdaq, assentes na acentuada valorização de cerca de 20% do construtor de viaturas elétricas Tesla, que terminou a subir 1,34%, para as 9.273,40 unidades, e do alargado S&P500, que progrediu 0,73%, para as 3.248,92.

À semelhança do Dow Jones, que perdeu 2,09%, os outros índices emblemáticos de Wall Street tinham sofrido na sexta-feira com as preocupações crescentes em torno da epidemia e das suas repercussões sobre o crescimento económico da China, segunda economia mundial.

O vírus continuou ontem no centro da atenção dos investidores, em particular depois da queda superior a 7,0% dos principais índices chineses no dia que marcou o regresso de 10 dias de interrupção, devido às festividades do Novo Ano Lunar.