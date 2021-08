Wall Street fecha em alta com recorde do S&P500

A bolsa de Nova York, começou hoje o dia em baixa, mas encerrou claramente em terreno positivo, com um recorde do S&P500, graças ao optimismo provocado pelos resultados empresariais, apesar das inquietações com o ressurgimento da pandemia, segundo informa a agência de notícias Lusa.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice alargado Dow Jones Industrial Average avançou 0,80%, para os 35,116,40 pontos, o tecnológico NASDAQ progrediu 0,55%, para as 14.761,29 unidades, e o alargado S&P500 ganhou 0,82%, para uns inéditos 4.423,25.

Entre os resultados, os grupos de vestuário Ralph Lauren e Under Armour valorizaram acentuadamente, em 6,32% e 7,48%, por terem revisto em alta as suas perspectivas de vendas, sinal de uma recuperação das despesas dos consumidores.

Mas os investidores estiveram também atentos à continuação do aperto regulamentador das autoridades chinesas sobre as grandes empresas, em particular dos videojogos.

O conglomerado chinês da internet Tencent caiu na bolsa de Hong Kong, depois das críticas contra "a dependência dos videojogos".

Os editores chineses de videojogos NetEase e Bilibili, cotados no NASDAQ desvalorizaram 11,41% e 7,06%.

Outra forte valorização, de 24,20%, foi apresentada pela plataforma de corretagem em linha Robinhood, introduzida em bolsa na semana passada, que lhe permitiu superar pela primeira vez a sua cotação de estreia bolsista.