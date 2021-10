Wall Street encerra dia no vermelho após problemas no Facebook

A bolsa de valores de Nova Iorque fechou ontem no vermelho, tendo o Dow Jones (DJI) caído 0,94%, num dia negativo para a tecnologia, devido à subida dos juros da dívida pública e aos problemas do Facebook.

Segundo a Lusa, o Dow Jones caiu 323,54 pontos, para 34.002,92, enquanto S&P 500 caiu 1,30% para 4.300,46 pontos.

O índice Nasdaq, que engloba as principais empresas de tecnologia, foi o mais afectado, com perdas de 2,14% para 14.255,49 pontos.

Depois de revelar um fraco mês de Setembro e de recupera na sexta-feira, na estreia de Outubro, a bolsa de valores de Nova Iorque apostou hoje nas vendas no sector tecnológico, que caiu 2,36%, e no das comunicações, 2,11%.

Entre as empresas do dia esteve o Facebook, que acordou no vermelho após conhecer-se a identidade de uma ex-funcionária que partilhou documentos internos com o The Wall Street Journal, denunciando as práticas da rede social.

O Facebook perdeu 4,89% depois da plataforma e outras aplicações (Instagram, WhatsApp e Messenger) terem registado uma quebra geral em várias partes do mundo e que ainda não havia sido resolvida até ao encerramento da bolsa.