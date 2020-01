Wall Street encerra dia muito positivo

Os principais índices bolsistas dos Estados Unidos estabeleceram novos máximos históricos na sessão desta quinta-feira, com os investidores a mostrarem um renovado apetite pelo risco: o Dow Jones encerrou a somar 0,68% para 28.940,71 pontos; o Standard & Poor’s 500 terminou a ganhar 0,67% para 3.274,70 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite marcou um máximo histórico, nos 9.215,95 pontos, tendo depois fechado a subir 0,81% para 9.203,43 pontos.

Para os analistas, o novo dia muito positivos das bolsas norte-americanas fica a dever-se ao alívio da tensão entre os Estados Unidos e o Irão – ou, pelo menos, o não oclodir de um confronto directo entre os dois países

“As coisas acalmaram um pouco e com os mercados a atingirem hoje novos máximos históricos parece que os investidores estão com vontade de ir às compras depois dos descontos obtidos com as tensões geopolíticas”, disse à Bloomberg Jennifer Ellison, da gestora de activos BOS.

Por uma razão que se afigura difícil de explicar – mas que não deixa de ser comum – os investidores das bolsas norte-americanas não estão a revelar preocupação nem pelo evidência de que o conflito entre Estados Unidos e Irão não só ainda não acabou como pode mesmo voltar a ‘aquecer; mas também pela escalada do preço do petróleo nos mercados internacionais.

Os investidores aguardam para amanhã pela divulgação do relatório do emprego – e que deverá revelar um crescimento de 172 mil postos de trabalho em dezembro, valor que fica abaixo do mês anterior, mas os analistas consideram que o que quer que seja que venha a ser revelado não deverá ter um grande impacto nos mercado mobiliários.