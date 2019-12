Wall Street em queda com investidores a realizarem mais-valias

A bolsa de Nova Iorque encerrou a penúltima sessão do ano com perdas, com os investidores aproveitarem a ocasião para realizarem mais-valias depois da subida dos principais índices no mês de dezembro e do anúncio do acordo de primeira fase entre os Estados Unidos e a China.

Esta segunda-feira, os três principais índices de Wall Street registaram as maiores quedas das últimas quatro semanas. O Dow Jones perdeu 0,64%, para 28.462,14 pontos; o S&P 500 recuou 0,57%, para 3.221,60 pontos; e o tecnológico Nasdaq recuou 0,67%, para 8.945,99 pontos.

A notícia do dia veio da jornal chinês “South China Morning Post”, que deu conta que o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, viaja esta semana para Washington para assinar o acordo, mas teve pouco impacto entre os investidores.