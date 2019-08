Wall Street em alta com olhos postos no discurso do presidente da Fed

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque abriram a sessão desta quinta-feira em alta. Os investidores centram as atenções no discurso do presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, que terá lugar amanhã no simpósio sobre economia em Jackson Hole.

Após o toque do sino que marcou o início da sessão, o S&P subia 0,30%, para 2.933,14 pontos; o tecnológico Nasdaq avançava 9,26%, para 7.753,15 pontos; e o industrial Dow Jones ganhava 0,26%, para 26.271,64 pontos.

O presidente da Fed terá a oportunidade de desenvolver o que levou o banco central a cortar as taxas de juro em 25 pontos base na última reunião de julho.

Na quarta-feira foram publicadas as minutas dessa reunião e, apesar de revelarem que houve um consenso entre os membros do Federal Open Market Committee para a decisão de cortar as taxas de juro, houve quem defendesse uma ação mais forte para combater a taxa de inflação que se mantém baixa, ao sugerir uma descida das taxas de juro em 50 pontos base.

Nas matérias-primas, o preço do “ouro negro” está a subir. Em Londres, o barril de Brent, referência para o mercado europeu, está a negociar nos 60,59 dólares, depois de subir 0,48%. Nos EUA, o West Texas Intermediate avança 0,88%, para 56,17 dólares.