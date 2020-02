Wall Street contagiada pelo Covid-19. Ganhos de 2020 foram anulados num dia

A propagação do Covid-19 está a assustar os investidores e, à semelhança do que aconteceu com as praças europeias, Wall Street encerrou esta segunda-feira com perdas superiores a 3%.

O S&P 500 caiu 3,32%, para 3.227,00 pontos; o industrial Dow Jones perdeu 3,51%, para 27.973,96 pontos; e o tecnológico Nasdaq cedeu 3,71%, para 9.221,28 pontos.

A Organização Mundial da Saúde disse que a propagação do vírus na China diminuiu, mas mostrou-se preocupada com a subida do número de pessoas infectadas fora do território chinês.

Em Itália foram reportados mais de 220 casos de pessoas infectadas com o vírus, que já vitimou sete pessoas. Também a Coreia do Sul já confirmou 231 casos de pessoas infectadas, que aumentaram para mais de 830. No Irão, já morreram 12 pessoas.

A propagação do vírus assustou os investidores, nomeadamente devido ao seu impacto no crescimento da economia mundial, ainda que os bancos centrais possam tomar mais medidas para evitar um impacto económico mais negativo.

Entre os sectores mais penalizados esta segunda-feira, destaque para os semicondutores com perdas entre os 5% e os 8%, como foram os casos dos títulos da Nvidia, Texas Instruments ou Advanced Micro Devices.

O petróleo também está a cair. Em Londres, o barril de Brent, referência para a Europa, tomba 4,12%, estando a negociar nos 55,55 dólares. Já o West Texas Intermediate, nos Estados Unidos, desvaloriza 3,97%, para 51,26 dólares.