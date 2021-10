Wall Street arranca no verde na despedida do mês de Setembro

Os três principais índices dos Estados Unidos arrancaram a última sessão do mês de Setembro em alta. O industrial Dow Jones está a valorizar 0,27% para 34.484,68 pontos e o S&P 500 avança 0,24% para 4.370,14 pontos.

Como é habitual às quintas-feiras, o Departamento do Trabalho norte-americano divulgou dados sobre o número de pedidos de subsídio de desemprego da semana passada. Os números revelam uma subida pela terceira semana consecutiva, levantando alguns receios sobre o mercado de trabalho.



Na semana que terminou a 25 de Setembro foram contabilizados 362 mil pedidos de subsídio de desemprego, um aumento de 11 mil face à anterior semana. Os números concretos estão acima das estimativas dos economistas ouvidos pela Bloomberg, que antecipavam 330 mil pedidos.



Este indicador sobre o mercado laboral nos Estados Unidos tem estado a revelar subidas ao longo das últimas semanas. Os economistas apontam um leque diversificado de motivos para esta subida, nomeadamente os incêndios na Califórnia ou a passagem do furacão Ida pela costa do Louisiana.

Além disso, também a variante Delta, que está a fazer subir o número de casos de infecção nos EUA, é apontada como uma possível justificação para as alterações ao mercado laboral.