Wall Street abre em alta com agenda macroeconómica norte-americana

A New York Stock Exchange abriu em alta num dia em que a agenda macroeconómica de hoje nos EUA traz os dados de criação de emprego, os dados Balança Comercial e o ISM Serviços.

O Dow Jones sobe 0,95% para os 29.082,66 pontos, o Nasdaq valoriza 0,43% para os 9.508,5 pontos e o S&P 500 soma 0,92% para os 3.328,01 pontos.

Os dados macroeconómicos ajudam ao mood. Os números do mercado de trabalho divulgados hoje mostraram que, em janeiro, houve a maior criação de emprego nos EUA num mês em quase cinco anos.

Já o déficit comercial dos EUA cresceu 11,9% em dezembro, face a novembro, e chega a 48,88 mil milhões de dólares, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Comércio americano.

Os analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam déficit comercial um pouco menor em dezembro, de 48,3 mil milhões de dólares.

O saldo negativo da balança de Novembro foi ligeiramente revisto em alta, de 43,09 mil milhões de dólares para 43,69 mil milhões de dólares.

As exportações dos EUA subiram 0,8% em dezembro face a Novembro, para 209,64 mil milhões de dólares, mas as importações tiveram uma expansão maior no mesmo período, de 2,7%, para 258,52 mil milhões de dólares.

Segundo a Bloomberg, o sentimento permanece optimista, entre relatos de avanços no desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus, confiança na resiliência da economia e a garantia de que a política monetária continuará a favorecer o mercado accionista.

“A divulgação de resultados de empresas, após o fecho de mercado de ontem não provocaram grande agitação, tendo as acções da Walt Disney valorizado modestamente com a superação das estimativas de lucro”, avança a Bloomberg.

Segundo a agência os títulos do Tesouro dos EUA caíram ainda mais após o sell-off de ontem. A yield a 2 anos aumentou três pontos base para 1,44%, enquanto a 10 anos aumentou quatro pontos base para 1,64%.

O crude West Texas dispara 3,77% para 51,48 dólares, tal como acontece com o Brent em Londres que avança 3,87% para 56,05 dólares.

O euro cai 0,33% para 1,1008 dólares.