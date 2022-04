Volume de prémios brutos crescem 43% na Nossa Seguros

O volume de prémios brutos na Nossa Seguros cresceu 43% no exercício económico 2021, tendo atingido 36,1 mil milhões Kz, conforme o relatório e contas da companhia apresentado esta manhã em Luanda.

Já o resultado líquido cresceu apenas 3% (5,1 mil milhões Kz) ao contrário dos 25% registado no período homólogo.

Na ocasião, o CEO da companhia, Alexandre Carreira, justificou o facto alegando a desvalorização da moeda nacional ocorrida no ano passado.

Ainda no ao passado, a seguradora registou um rácio de sinistralidade de 23% e um aumento de 12% dos activos a representar às provisões técnicas.

Por outro lado, as provisões técnicas da Nossa Seguros registaram um crescimento de 38% e ouve ainda um crescimento de 32% a nível da carteira de clientes.

Com uma quota de mercado de 13%, a companhia terminou o ano com 26 agências e está presente em 16 das 18 províncias do País com agências próprias.

No entanto, está presente a nível de todo o território nacional através das agências bancária do parceiro BAI.