Volume de negócio em bolsa cai 10% no primeiro semestre

A Bolsa de Divida de Valores de Angola (BODIVA), no Iº semestre de 2021, transaccionou 567,11 mil milhões Kz em Títulos do Tesouro (TT), registando um decréscimo de 10% face ao período homólogo, onde foram negociadas 627,14 mil milhões Kz conforme o relatório mensal da instituição.

Nos primeiros seis meses do corrente ano, a media mensal das negociações rondou os 94,5 mil milhões kz. Abril detém o record de comercio de TT com um histórico de 146,6 mil milhões Kz já Março assume o mínimo do período com 70,22 mil milhões Kz.

Relativamente ao desempenho dos 27 membros de negociação, o realce vai para os três maiores negociadores, BFA, BAI e o Standard Bank Angola, cuja transacções representam 66% do mercado.

O BFA lidera o ranking de transacções com um montante de 265,09 mil milhões Kz, com uma quota de mercado de 32%. Já o BAI ocupa a segunda posição negociando 169,2 mil milhões Kz, tendo uma quota de 20%, seguido pelo Standard Bank Angola com uma quota de 13% tendo negociado 107,6 mil milhões de Kz.

Relativamente a negociação mensal, O volume apresentado pelos bancos comercias e correctoras licenciadas em Junho totaliza 147,7 mil milhões Kz, registando um crescimento de 13,87% face ao mês anterior.

No que diz respeito a tipologia no Mercado de Bolsa de Título de Tesouro (MBT), as Obrigações do Tesouro Não Reajustáveis (OT-NR) apresentaram um total negociado de 65,1 mil milhões Kz, já as Obrigações de Tesouro Indexadas (OT-TX) registaram um volume de negociação de 39,6 mil milhões de kz, perfazendo um total de 88,04 mil milhões Kz transaccionados.