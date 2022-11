Volume de negociação na BODIVA bate recorde dos dois últimos anos

O volume de negociações registado na Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), de Janeiro a Outubro de 2022, cifrou-se em 1,18 biliões Kwanzas, o que representa um crescimento de 21%, face a 2021, apurou o Mercado com base nos dados da instituição.

Segundo o documento recentemente publicado pela BODIVA, na primeira semana de Novembro, as negociações atingiram um novo recorde 1,19 biliões kz, ultrapassando 1,18 biliões kz registado em 2020.

O montante médio mensal negociado no mercado sob gestão da BODIVA foi de 118 mil milhões Kz.

Este marco é justificado pela participação dos membros BODIVA (bancos e correctoras) e pela activação de novos segmentos de mercado nomeadamente, o Mercado de Bolsa de Acções e Mercado de Operações Reporte que permitem investimentos a curto, médio e longo prazo.

Durante os dez meses foram realizados mais 704 negócios, perfazendo 4544, um crescimento de 18% face ao mesmo período em 2021.

No que se refere à distribuição do montante negociado por segmento de mercado, neste período verificou-se uma maior concentração das negociações em ambientes multilateral, comparado ao bilateral.

No Mercado de Bolsa de Títulos do Tesouro (MBTT) foram movimentados pelo menos 777 mil milhões kz (66%), enquanto o de Registo de Operações sobre Valores Mobiliários (MROV) representou 34%, 406 mil milhões kz; uma tendência dos investidores efectuarem negócios em ambientes multilaterais.

De acordo a nota da BODIVA, as Obrigações do Tesouro Não Reajustáveis (OT-NR) e as Indexadas ao Dólar (OT-TX) foram os instrumentos mais negociados no período em análise. As OT-NR mantêm o maior peso de 66%, já as OT-TX representam aproximadamente 30% das tipologias negociadas. As acções representam actualmente 1,70%.

Segundo o Dashboard da BODIVA, os negócios realizados por ano de vencimento (em comparação com o período homólogo) confirmam a tendência para a concentração do montante negociado em títulos com maturidade mais curta, especialmente para 2022 e 2023 e 2024.

Os membros BODIVA transaccionaram perto de 649,41 mil milhões Kz, o que representa um crescimento de 112% face ao período homologo cujo montante foi de 306 mil milhões Kz,de acordo com os dados apurados pelo Mercado no IIIº trimestre.No global os agentes de intermidiação negociaram cerca de 1,1 biliões Kz.