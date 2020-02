Volume das trocas comerciais entre Angola e Itália recupera 3,5%

O volume das trocas comerciais entre Angola e Itália recuperou 3,52%, o que se traduz em 652,8 milhões EUR em 2019, comparadas com 2018, ano em que o National Institute Of Statistics italiano (ISTAT) registou um valor de 630,6 milhões EUR. Os produtos petrolíferos são os que mais pesaram na balança comercial, gerando receias para Angola em torno de 464,4 milhões EUR, representando uma recuperação de 7,5% o ano passado face a 2018. Apesar da tendência de aumento das trocas comerciais registadas o ano passado em relação a 2018, mantém-se um decréscimo acentuado de 78%, comparativamente a 2017, causada pela redução dos negócios directos entre os dois mercados.

Estagnação que, de acordo com Elisabetta Merlino, directora da Italian trade Agency (ITA), têm vindo a trabalhar no sentido de estimular o aumento, e também pela queda do preço do Petróleo, que é o principal produto de exportação de Angola para Itália. Sal, enxofre, terras, pedras gesso, cal e cimento constituem o segundo conjunto de produtos, que mais gera receitas, mais de 5 milhões EUR, e continua a crescer cerca de 11,5% em relação a 2018.

Enquanto Angola gastou, de acordo com o ISTAT, 110,7 milhões EUR, com a importação de reactores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos e seus componentes em 2019. Ao passo que cerca de 11,7 milhões EUR serviram para comprar de Itália carnes e miudezas comestíveis, o segundo item mais importado.

