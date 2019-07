Virgin Galactic planeia entrar em bolsa até ao final de 2019

A Virgin Galactic, a empresa de turismo aeroespacial do britânico Richard Branson, 68 anos, planeia entrar em bolsa no final deste ano de 2019, de acordo com uma notícia do “The Wall Street Journal”, confirmada pela “Reuters”.

De acordo com o jornal norte-americano, a Virgin Galactic poderá tornar-se na primeira empresa de turismo aeroespacial a entrar na bolsa após a confirmação de que vai ser criada uma empresa SPAC (sigla que define uma empresa aquisição de propósito específico) pelas empresas Social Capital e Hedosophia com o propósito de colocar a empresa de Richard Branson no mercado bolsista.

Essa SPAC vai designar-se Social Capital Hedosophia Holdings, que vai adquirir uma participação de 49% na Virgin Galactic por cerca de 800 milhões de dólares (715 milhões de euros), numa operação avaliada, globalmente, em um valor pro forma, em 1,5 mil milhões de dólares (1,339 mil milhões de euros). A concretização deste negócio ajudará a financiar a Virgin Galactic até as suas naves espaciais estarem operacionais e começarem a gerar lucros, até a empresa de Branson tornar-se cotada em bolsa.

A Virgin Galactic foi fundada em 2004 por Richard Branson, um dos multimilionários que a par de Jeff Bezzos e de Elon Musk investe no chamado turismo aeroespacial. Desde 2004, a Virgin Galactic já angariou mais de mil milhões de dólares, sendo que cerca de 600 pessoas já pagaram um total de 800 milhões de dólares para um dia poderem viajar pelo espaço a bordo de uma aeronave da empresa de Branson.

Um bilhete para uma viagem deste tipo na Virgin Galactic tem um custo actual de cerca de 250 mil dólares (223 mil euros), quando a viagem for tornada possível.