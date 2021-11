Vice-presidente da Fed aponta possível subida de taxas de juro até fim de 2022

A Reserva Federal (Fed) pode começar a subir as taxas de juro "até ao fim de 2022", se a economia norte-americana continuar na sua trajectória, declarou Richard Clarida, vice-presidente da instituição, afastando uma subida a curto prazo, noticiou o Jornal de Negócios



Se a inflação abrandar e o desemprego recuar como tem sido antecipado, "as condições necessárias para subir (...) as taxas de juro directoras serão atingidas até ao fim do ano de 2022", indicou Clarida, que também considera que os desequilíbrios entre a oferta e a procura devem "dissipar-se com o tempo" e isso "sem pressão persistente" sobre os preços e os salários.



As declarações do vice-presidente da Reserva Federal (Fed) foram feitas num debate por vídeo-conferência organizado pela Brookings Institution. Clarida sublinhou que a Fed ainda "está longe de ponderar uma subida das taxas de juro". O mesmo responsável apontou para um abrandamento da inflação para 2,3% até finais do próximo ano.



Quanto à taxa de desemprego, considerou que deve recuar para 3,8% durante o ano de 2022, o que seria "coerente" com a criação de emprego acumulada este ano e no próximo, permitindo recuperar os 4,2 milhões de postos de trabalho ainda em falta em relação ao período pré-pandemia.