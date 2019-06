Ventos da reserva federal norte-americana continuam a soprar em Wall Street

Diz o ditado que “há males que vêm por bem”, ora na sessão de quarta-feira foi exactamente isso que aconteceu com os investidores a retirarem optimismo dos maus dados económicos que saíram sobre o mercado de trabalho nos EUA, pois tal fraqueza poderá ajudar o banco central norte-americano a cortar os juros mais vezes e mais cedo, havendo agora mesmo uma boa percentagem do mercado que acredita numa descida já no mês de Julho, com vista a uma actuação preventiva para conter os efeitos negativos do agudizar da guerra comercial, que Trump tem desenvolvido com algumas das principais economias do mundo, mas com óbvio destaque para o conflito com a China.

Com efeito, em resposta à forte desilusão verificada nos números ADP sobre a criação de postos de trabalho no privado, que cresceram ao ritmo mais baixo dos últimos nove anos, com apenas 27.000 criados contra os 173.000 esperados, o sentimento predominante continuou a ser o cenário dovish pintado pelo presidente do FED, bem como da probabilidade das tarifas ao México não chegarem a ver a luz do dia, com o líder da maioria no Senado dos EUA, do partido Republicano, a referir que o presidente deveria expor o seu caso antes de tentar impor tais sanções, visto que serão muito provavelmente bloqueadas.