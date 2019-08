Venda de moda na Zona Euro regressa ao crescimento

O volume de negócios do comércio nos 19 países da Zona Euro aumentou 2,9% em junho face ao período homólogo do ano anterior e corta a tendência de queda com a qual o comércio encerrou abril e maio, com reduções de 4,3% e 2,4%, respectivamente, segundo os dados mais recentes da agência estatística europeia Eurostat.

Em geral, o ano passado foi negro para as vendas no comércio na Europa dos 19. Os únicos meses em que as compras cresceram foram abril, agosto e outubro, com o resto do ano no vermelho, registando-se quedas acima de 2% entre maio e julho.

Na União Europeia (a 28), o comércio dos têxteis, vestuário e calçado cresceu 3,3%. Apesar de iniciar o ano com queda de 0,6% em janeiro, o volume de negócios subiu em fevereiro e março, com aumentos de 3,6% e 3,4%, respectivamente. No entanto, em abril registou-se nova inversão, com uma queda de 1,7%, o que voltou a suceder em maio (menos 1,9%).

Tanto na Zona Euro como na União Europeia como um todo, as vendas totais do comércio aumentaram 2,6% e 2,8%, respectivamente, em comparação com o sexto mês do ano anterior.

Por países, a Croácia e a Roménia foram os territórios que mais contribuíram para o crescimento da facturação do comércio na Europa em junho deste ano, com aumentos de 7,4% e 5,7%, respectivamente. No lado oposto oposta está a Eslováquia, com uma queda de 0,4%.

O sector têxtil está a passar por um momento importante, uma vez que a União Europeia está em fase de debate com os países do Magreb relativamente às quotas aduaneiras que serão decididas para o curto e médio prazos.

Bruxelas quer manter a denominação de origem no acordo pan-euro-mediterrânico que exige duas transformações industriais substanciais para a obtenção das vantagens tarifárias nos países da União Europeia. Marrocos e Tunísia, com uma forte indústria do vestuário, pretendem passar das duas transformações industriais para apenas uma para conseguirem a tarifa zero.

A Euratex, associação europeia do sector que também funciona como lobi, tem estado atenta à questão, tendo pedido à União Europeia que não forneça novos trunfos à produção magrebina, que é directamente concorrente com a indústria europeia . Particularmente da portuguesa.