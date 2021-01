Valor encerra semana a pressionar o câmbio

Na venda do dólar, os bancos da China Surcursal de Luanda Limitada (BOCLB) e o de Negócios Internacional (BNI) negociaram com a segunda e terceira taxas mais elevadas, a 674,698 e a 668,211 kwanzas, enquanto as taxas mais competitivas foram propostas pelo Finibanco Angola (FNB), Yetu e o Standard Chartered Bank Angola (SCBA), que negociaram a 655,000, bem como a 655,236 e a 657,645 kwanzas.

A segunda e a terceira taxa mais altas apuradas na troca do euro foram negociadas pelo Banco Comercial Angolano (BCA) e pelo BOCLB, que venderam a 832,814 e a 829,946 kwanzas, enquanto as mais baixas eram do Yetu, Banco Angolano de Investimento (BAI) e o BAI Microfinanças (BMF), com câmbios de 811,403 e de 813,986 nos dois últimos casos.

A taxa a que o BVB negociou o dólar eram 1,79 por cento mais alta que a média dos bancos, de 665,182, e 3,37 por cento superior à taxa mais competitiva, do FNB Angola.

Na troca do euro, essa relação é de 1,55 por cento face a um câmbio médio de 822,638 kwanzas, e de 2,95 % cento.

O domínio das diferenças entre as taxas de câmbio do mercado bancário é importante para tomar as decisões mais económicas na hora da aquisição de divisas, uma vez que o gap entre as taxas pode resultar na poupança de centenas de dólares por transacção e cerca de três mil por ano nas operações de ajuda familiar.