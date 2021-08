Valor da Bitcoin continua a aumenta às custas do Planeta

O valor da Bitcoin continua a aumentar e esta subida faz-se às custas do Planeta. Novas estimativas revelam que se criptomoeda atingir os 500 mil USD, a sua mineração resultará na emissão de mais dióxido de carbono do que o total do México ou do Brasil, por exemplo.

Segundo o site de notícias Multi News, Tom Lee, da Fundstrat Global Advisors, diz que a Bitcoin deverá chegar aos 100 mil USD até ao final deste ano. Se esta previsão se concretizar, tratar-se á de um aumento de mais de 100% em relação aos 46 mil USD registados no passado dia 13 deste mês.

O bilionário e investidor na Tesla, Twitter e Skype, Tim Draper, por seu turno, aponta para 250 mil USD até ao final de 2022, ao passo que as analistas Cathie Wood e Yassine Elmandjra falam em 500 mil USD, ainda que não apresentem uma janela temporal para a Bitcoin alcançar este valor.

Segundo a Fortune, há previsões ainda mais otimistas: Michael Saylor, CEO da MicroStrategy, está certo de que a capitalização de mercado da Bitcoin irá saltar dos atuais 870 mil milhões USD para os 11 biliões USD. Também neste caso, porém, não é indicada a data em que este aumento deverá ocorrer. No entanto, se acontecer de facto, cada Bitcoin poderia valer 14 milhões USD.

Perante previsões como esta, importa analisar também o reverso da moeda. Actualmente, a indústria associada à mineração de Bitcoin produz tanto CO2 como a Grécia, mas uma possível ascensão meteórica resultará na multiplicação das emissões. Em vez da Grécia, México ou Brasil passarão a ser os países comparáveis.

De acordo com a mesma publicação, a pegada de carbono da Bitcoin está directamente relacionada com o seu preço. Com os 46 mil USD registados na última semana, as receitas anuais da mineração desta criptomoeda rondam os 16 mil milhões USD, incluindo taxas de transacção pagas aos mineradores.