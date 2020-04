Vacina da COVID-19 será testada nos EUA

A Inovio Pharmaceuticals, uma pequena empresa de biotecnologia na Pensilvânia, recebeu a autorização regulamentar para começar o teste contra a pandemia do novo coronavirus, informa o site Business Insider.

A iniciativa foi financiada pela Fundação Bill e Melinda Gates e outras organizações sem fins lucrativos, estas também investiram recursos no projecto de vacinas denominada” Inovio”

A empresa de Biotecnologia planeia começar a testar voluntários saudáveis ​​com a “potencial vacina” da COVID-19, segunda feira (11.04), isto ocorre depois de ter recebido a autorização regulamentar para iniciar os testes clínicos em humanos.

A empresa está a matricular até 40 participantes adultos saudáveis ​​na Filadélfia, na escola de medicina da Universidade da Pensilvânia, e em Kansas City, Missouri, no Center for Pharmaceutical Research. Cada voluntário receberá duas doses da vacina, com quatro semanas de intervalo.

O candidato do Inovio, chamado INO-4800, é a segunda vacina potencial contra o coronavírus a iniciar testes em humanos nos Estados Unidos da América.

A biotecnologia moderna de Massachusetts iniciou seu teste de segurança em meados de Março. Se esses resultados forem positivos, a empresa iniciará outro estudo focado na avaliação da eficácia da vacina contra o vírus.

A biotecnologia, refere que espera ter dados de segurança antecipados até o final do verão e pretende produzir cerca de 1 milhão de doses até o final de 2020.

Dada a demanda global sem precedentes, qualquer vacina que se mostre segura e eficaz enfrentará um grande desafio na fabricação.