Unitel expande cobertura da rede de terceira geração

A Unitel anunciou ter alargado a sua rede de terceira geração (3G) ao município da Quirima, na província de Malanje, ao longo do mês de Agosto, elevando a cobertura desses serviços a 387 localidades, comunas e municípios do País.

Numa nota de imprensa, a companhia de telecomunicações declara que a cobertura da tecnologia 3G abarca toda a extensão territorial da Quirima, de 10 077 quilómetros quadrados, permitindo a transmissão de dados de voz e serviços de Internet como navegação de sites, carregamentos e uso de aplicativos online.

O documento acrescenta que, com a rede 3G, a população da Quirima passa a ter uma conectividade mais rápida e eficiente.

De acordo com a fonte, a companhia tem um plano de implementação e alargamento das redes móveis assente na evolução técnica e tecnológica, com o que a rede 4G ainda só cobre as capitais de 17 províncias, com implantação em 25% dos municípios e 11,1% das comunas.

Este documento considera que “o grande desafio da Unitel é, precisamente, levar este tipo de serviços à totalidade dos 164 municípios espalhados pelas 18 províncias de Angola, e depois pensar no desafio do 5G”.

A Unitel declara deter mais de 14 mil quilómetros de fibra óptica, dos quais cerca de 10 mil já em serviço, com o que a operadora tem impulsionado o desenvolvimento tecnológico, tornando a rede capaz de suportar a transmissão de chamadas de voz e dados.