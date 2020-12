Unidade fabril aumenta produção de tanques e tubos para irrigação

A informação foi avançada pelo gestor da empresa Sridhar Ramaro, que considerou que a injecção do valor permite auxiliar o produtor a dar continuidade à produção na fase de seca e desta forma contribuir para a produção alimentar.

Consta do pacote da Flo-Tek, o aumento da capacidade de produção nas diferentes linhas de formatos de tubos, produção de embalagens industriais, indústria alimentar. De igual modo a reciclagem de plásticos para a protecção ambiental.

A unidade fabril prevê atingir uma facturação de seis milhões de dólares, representando uma quebra de 60 por cento em comparação com período homólogo, segundo a fonte. Apesar de considerar “negativo” o ano produtivo preste a terminar, vaticina que em 2021, com o projecto de reciclagem a empresa vai gerar mais lucros e proporcionar 100 novos postos de trabalho directo e outros tantos indirectos na colecta e reciclagem de plásticos.

Sridhar Ramaro apontou que o negócio da empresa ficou afectado na ordem de 75 por cento pela crise financeira e a pandemia. “ Muito difícil, tudo que planificamos quase que não foi cumprido”.

A redução do poder de compra por parte dos clientes, a desvalorização da moeda, estão de igual modo associado ao insucesso do negócio da Flo-Tek. O responsável da empresa adiantou que a Flo-Tek é líder no fabrico de tanques, tubos e produtos para irrigação em Angola, com actuação alargada em outros mercados de África.