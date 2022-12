Unidade de Gestão de Dívida emite 240 mil milhões kz e 10 milhões Usd em títulos

Unidade de Gestão de Dívida (UGD) emitiu, para Dezembro, 201 milhões de títulos da dívida pública no valor de 240 mil milhões de kwanzas e pelo menos 10 milhões usd, apurou o Mercado com base no relatório sobre emissão de títulos do Ministério das Finanças.

Segundo o relatório, o Estado emitiu 1,4 milhões em Obrigações Não Reajustáveis (OT-NR), 100 milhões em Bilhetes do Tesouro (BTs) e mil Obrigações do Tesouro em Moeda Estrangeira (OT-TX).

O leilão dos BTs ocorre entre os dias 12,19 e 26 de Dezembro de 2022 a preço único. As OT-NRe as OT-TX que começaram a ser comercializadas no primeiro dia de Dezembro seguem- se entre os dias 15,22 e 29, com cupão (pagamento de juros de uma obrigação) semestral.

A estrutura em termos de maturidade das emissões de OT-TX variam de 3 a 7 anos, a taxa de juro varia entre os 3% a 7% ao ano.

Os bilhetes e as obrigações do tesouro não reajustáveis são os instrumentos de financiamento público que mais têm estado a valorizar.

Os cálculos do Mercado, apontam que de Março a Dezembro a Unidade de Gestão de Dívida Pública emitiu OT-NR, no valor de 1,2 biliões kz o que representa um peso de 87%, já os BTso tiveram um peso de 12%,pelo menos 252 mil milhões kz.

As emissões de OT-NR fixaram-se nos 75 milhões dólares.

Neste período foram pagos 1,3 biliões kz em OT-NR, ao passo que 220 mil milhões representam os pagamentos em B T.