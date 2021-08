Um tecnocrata que conhece o sistema financeiro como poucos

É o vice-presidente do Conselho de Administração do Banco Angolano de Investimentos (BAI), maior sociedade bancária de Angola com activo estimado em 3,2 biliões de Kwanzas (cerca de 5 mil milhões USD). Está no auge da carreira, enquanto banqueiro.

Contabilista com crédito firmado na alta finança (inclusive internacional), ingressa no BAI em 1997, integrando (inicialmente) o Conselho Fiscal.

As contas do banco são confiadas ao expert que um ano antes (1996 -1997) dirigiu o Escritório da consultora Ernest & Young em Angola. Cumpriu dois mandatos como Administrador executivo.

O profissionalismo e relevância do vice-presidente do BAI no sistema financeiro é inquestionável, por isso lhe-é também confiada a presidência da mesa da Assembleia Geral da Nossa Seguros; da Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivos (BAIGEST, SA); da IMOGESTIN, SA; da SODECOM, SA e da Fundação BAI.

Ainda no Grupo BAI, Mário Barber (cuja carreira profissional inicia em 1974 como ajudante de guarda-livros na Divisão de Finanças dos Serviços de Portos e Caminhos de Ferro de Angola) desempenha as funções de presidente do Conselho de Administração da NOVENGE; da NOVINVEST; da GRINER, SA e da BAI INVEST, SA.

Ao vice-presidente do BAI (que em 1976 é chefe de contabilidade da Siderurgia Nacional e professor da Escola Comercial) é confiada a presidência do Conselho Fiscal da SOMOIL.

Mário Alberto tem um currículo irrepreensível, inclusive no sector público (1978 – 1995), tendo exercido os cargos de inspector de Contabilidade e de Chefe de Departamento de Inspecção Nacional de Finanças do Ministério das Finanças.

No início da década 90, exerce o cargo de presidente do Conselho Fiscal da TAAG. De 1991 a 1997 desempenha o cargo de administrador não executivo da Sonangol.

Ainda em 1997, é designado assessor do Ministro das Finanças.