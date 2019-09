Um quinto das 200 maiores empresas mundiais têm planos alinhados com o Acordo de Paris

Mais de um terço das 200 maiores empresas do mundo ainda não divulgaram completamente as suas emissões de gases de efeito estufa (GEE), de acordo com uma análise da Arabesque S-Ray.

Neste novo estudo, que contou com a participação de 2.900 mil empresas de capital aberto, constatou-se que apenas 18% divulgaram planos alinhados com as metas de limitar o aumento da temperatura a 1,5°C dos níveis pré-industrializados até meados do século, informa esta semana, o The Guardian.

As conclusões são de uma análise do Temperature Score, uma nova ferramenta de dados lançada esta semana, pela Arabesque S-Ray que avalia como as empresas em todo o mundo relatam emissões de GEE e contribuem para o aquecimento global. A ferramenta é a primeira do tipo que se baseia inteiramente em dados relatados e identifica empresas que possuem relatórios de emissões incompletos.

Os indicadores da ferramenta revelam uma falta de transparência e urgência por parte das empresas em todos os sectores do mercado. A análise do Temperature Score mostra que 52 das 200 maiores empresas do mundo não divulgam totalmente as emissões directas provocadas pelas empresas, nem as emissões indirectas de electricidade utilizada nas suas infra-estruturas. 78 dessas 200 empresas também não relatam as emissões indirectas que ocorrem dentro da cadeia de valor de cada empresa.

Espera-se que quase dois terços do G20 esteja no caminho de limitar o aquecimento global a 1,5°C até 2030, mas, sem medidas drásticas para reduzir as emissões, esse número vai cair para 18% até 2050, escreve a publicação britânica.