Um profissional do sistema financeiro

Licenciado em direito (ciências jurídico-económicas) pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa (Portugal), a carreira profissional de Gavião na banca inicia no Banco Angolano de Investimentos (BAI), no qual exerce a função de director do Gabinete de Compliance e Assessor Jurídico Principal do Conselho de Administração.

Era o prelúdio da trajectória profissional de um banqueiro que se tornaria num expert em matéria de regulamentação financeira. Provido igualmente de excelência académica, também dá cartas como docente (convidado) na Universidade Lusíada de Angola, onde assume a função de Regente da disciplina de Direito das Sociedades.

O profissionalismo demonstrado no BAI (maior instituição bancária angolana) serve de trampolim para altos voos no sistema financeiro. Assim, em 2011, passa para membro da Comissão de Reestruturação e Gestão da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), chefiando o Gabinete de Supervisão e Contencioso da respectiva instituição.

No ano seguinte (2012), Mário Gavião (também formado em Liderança e Estratégia pela PricewaterhouseCoopers – Angola) é designado administrador executivo da CMC. O ponto mais alto na sua carreira (no sistema financeiro) viria ocorrer cinco anos depois (2017) quando é nomeado presidente do Conselho de Administração da CMC.

Com experiência em Compliance e Riscos Operacionais em Instituições Financeiras (cimentada pela formação no MELPA, Rio de Janeiro – Brasil) em Abril de 2021 volta a servir um banco, desta vez o Yetu (BY), como CEO, sendo responsável pelas Direcções Financeira, de Operações, de Recursos Humanos e de Tecnologias de Informação.

Também é responsável pelo Gabinete Jurídico e Secretariado Executivo do BY. Nascido em Luanda (Julho 1976), Gavião é pós-graduado em Programa Avançado de Gestão pela Kellog School of Managemant e Católica Lisbon Business & Economics; e Programa de Formação para Alta Direcção pelo Instituto de Formação Bancária de Lisboa.