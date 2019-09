UGD reduz emissão de títulos em 25,92%

De acordo com o relatório do primeiro semestre da Comissão de Mercados de Capitais (CMC), a que Angop teve acesso, no período em análise, a UGD emitiu títulos de tesouro no valor de 503,01 mil milhões de kwanzas.

Deste valor, 364,58 mil milhões de kwanzas correspondem a bilhetes do tesouro (BT) e 138,42 mil milhões a obrigações de tesouro (OT).

Relativamente ao mercado secundário, sob gestão da Bolsa de Valores da Dívida de Angola (Bodiva), registou-se uma diminuição no volume de transacções de cerca de 1,82%, fixando-se no final do período em análise em 427,07 mil milhões de kwanzas.

O ministro das Finanças, Archer Mangueira, informou, em Agosto último, que já foram pagos 211 mil milhões de kwanzas, dos quais 84 mil milhões em “cash”, 123 mil milhões por títulos de tesouro e oito mil milhões por compensação fiscal.

O Executivo assinou, até ao momento, 304 acordos para a liquidação da dívida contraída pelo Estado junto de empresas nacionais, segundo Archer Mangueira.

Disse que a dívida pública representa um total de 22 mil milhões de kwanzas e, deste montante, 79,7 por cento corresponde à dívida governamental e o restante à divida empresarial, essencialmente dívida externa de duas empresas, nomeadamente a TAAG e a Sonangol, e emissões de garantia.

O ministro explicou ainda que dos 79,7 por cento da dívida governamental, 40 por cento é interna. A dívida pública representa agora 84,8 por cento do Produto Interno Bruto (PIB).

O relatório do primeiro semestre da CMC refere que a economia nacional voltou a contrair-se no primeiro trimestre de 2019, cerca de 0,4%, em períodos homólogos.

Já as Reservas Internacionais Líquidas (RIL), de acordo com o referido relatório, apresentaram uma trajectória decrescente ao longo do semestre em análise, situando-se em USD 10,2 mil milhões no final de Junho, o que representa uma variação negativa de cerca de 3,8% face ao valor observado no final do semestre anterior (USD 10,6 mil milhões).

No Mercado Cambial, durante o primeiro semestre de 2019, a moeda nacional depreciou-se face ao dólar em cerca de 9,98%, enquanto o mercado interbancário angolano registou, em igual período, uma taxa de juro a 1 dia (Luibor overnight) de 14,91%, representando uma variação negativa na ordem dos 10,99%.