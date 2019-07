O mandato do actual presidente do BCE, o italiano Mário Draghi, termina em 31 de outubro, após oito anos de exercício no cargo, não renováveis.

Segundo conta o Notícias ao Minuto, a recomendação de hoje formaliza o acordo a que chegaram os líderes europeus em 2 de julho sobre o ‘pacote’ de nomeações para o novo ciclo político europeu, e que compreendeu também as presidências da Comissão Europeia e do Conselho Europeu.