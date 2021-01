O banco suíço UBS reviu em alta as suas projecções para o preço do Brent do mar do Norte, crude de referência da Europa, devido ao corte unilateral da produção anunciado pela Arábia Saudita.

A equipa liderada por Giovanni Staunovo, analista de matérias-primas do UBS, sublinha que esta decisão surpresa leva a que o aumento de produção da OPEP+ seja completamente revertido.