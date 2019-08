Uber regista perdas de 6,2 mil milhões USD no primeiro semestre

A empresa de veículos de aluguer com condutor Uber anunciou ontem que as suas perdas no primeiro semestre do ano ascendem a 6,2 mil milhões USD.

Sediada no Estado da Califórnia, a Uber facturou no primeiro semestre do ano 6,3 mil milhões USD, acima dos 5,4 mil milhões facturados no mesmo período do ano anterior, mas abaixo das expectativas dos analistas.

Um dos elementos mais positivos das contas apresentadas ontem e pela Uber foi que continua a ganhar quota de mercado a bom ritmo.

Esta plataforma, que além do transporte inclui serviços como a Uber Eats, de entrega de comida, já conta com 99 milhões de utilizadores mensais activos, mais 30% do que há um ano.