Tullow Oil pretende voltar a investir em Angola

A agência informou ainda ter esse interesse sido manifestado pelo director-geral de Exploração para África, Robin Sutherland, durante um encontro mantido com a administração da nova concessionária angolana do sector petrolífero.

A Tullow Oil iniciou as suas actividades em Angola em 2002/2007, quando recebeu a primeira concessão, associada ao bloco 10, com 15 % e bloco 24, igualmente com 15%, tendo estado associada ao bloco 1/06, com uma participação de 50% entre 2005 e 2008.