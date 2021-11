Trunfo da Allianz Seguros

Tido como um dos maiores executivos (visionários) do sector segurador na Europa, a ascensão de Bäte traduziu-se no aumento do valor da Allianz Seguros (73%). Apesar do contexto pandémico, o facturamento em 2020 cresceu 12% (140,5 mil milhões euros); ainda assim, inicia 2021 com excelentes resultados em todos os sectores de actividade.

O sucesso no mais alto cargo (diga-se), resulta do conhecimento (profundo) que tem da empresa, pois ao longo de 13 anos ao serviço da Allianz Seguros desempenha funções estratégicas no board (da seguradora fundada em 1890 por Wilhelm von Finck e Carl von Thieme, empresários e banqueiros alemães. Ambos morreram em Munique).

Oliver Bäte ingressa na Allianz Seguros em 2008, justamente no conselho de administração; desempenhando a função de chief operating officer (COO), 2008 - 2009. Depois é elevado à categoria de chief financial officer (CFO), tendo exercido este cargo por três anos (2009 - 2012). Também lhe-é confiado a responsabilidade das operações na Europa Meridional (França, Benelux, Itália, Grécia e Turquia) de 2013 a 2014.

Em 2015, face à redução dos membros do board para nove, também assume o controlo dos recursos humanos. Ainda neste ano (2005), é designado presidente da comissão executiva (CEO) da Allianz Seguros, a mais prestigiada empresa de seguros da Alemanha.

Nascido a 1 de Março de 1965, Oliver Bäte inicia a carreira profissional (em 1998) na McKinsey & Company, Nova Iorque, nos Estados Unidos da América (EUA). Em 2003, é transferido para Alemanha, onde chefia o escritório da seguradora norte-americana.

É licenciado em administração de empresas pela Universidade de Bolanha e tem um MBA (Master of Business Administration) pela Universidade de Nova Iorque.