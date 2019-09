Trump preparado para responder ao ataque na Arábia Saudita. Petróleo dispara mais de 8%

O presidente dos Estados Unidos garante que está preparado para atacar em resposta ao ataque a instalações petrolíferas da Arábia Saudita.

“Existem razões para acreditar que conhecemos o culpado, estamos preparados para atacar, dependendo de verificação, mas queremos ouvir a Arábia Saudita para saber quem é quem eles pensa que é o culpado deste ataque, para saber como proceder”, escreveu Trump no Twitter no domingo.

O barril de Brent, a referência para Portugal, está a subir 8,65% para 65,36 dólares. Desde o início do ano que o barril de Brent subiu 21,69%.

Já o preço do West Texas Intermediate está a valorizar 7,76% para 59,05 dólares.O barril valorizou 30,04% desde o início de 2019.

O ministro dos Negócios Estrangeiros norte-americano disse no domingo aos jornalistas que os EUA acreditavam que o Irão era o responsável pelo ataque e não um grupo do Iémen, os Houthi.

“Apesar de todos os apelos à redução do conflito, o Irão lançou agora um ataque sem precedentes ao abastecimento de energia mundial”, acusou Mike Pompeo, citado pela Reuters.

Por seu turno, o Irão rejeitou as acusações dos Estados Unidos, garantido estar preparado para a guerra. “Todas as bases norte-americanas e os seus porta-aviões numa distância de dois mil quilómetros do Irão estão dentro do alcance dos nossos misseis”, ameaçou o comandante da Guarda Revolucionária Amirali Hajizadeh, em declarações à agência Tasnim citado pela Reuters.

O ataque a umas instalações petrolíferas da petrolífera estatal Saudi Aramco tiveram lugar no sábado. O ataque obrigou ao corte da produção em 5,7 milhões de barris diários da Arábia Saudita.

O grupo Houthi do Iémen disse que usou 10 drones para realizar o ataque, mas as autoridades norte-americanas duvidam desta versão, destacando que existim indicios que mísseis tinham sido usados no ataque, e que o ataque tinha sido lançado de uma área a oeste-noroeste das instalações petrolíferas, e não a partir do sul, onde fica localizado o Iémen.

“Não existem dúvidas que o Irão é responsável por isto. Não existe outro candidato”, disse um membro do governo norte-americano, que pediu o anonimato.