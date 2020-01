Trump garante que acordo comercial entre EUA e China está perto de ser assinado

“Vamos assinar no dia 15 de janeiro – acho que é 15 de Janeiro, ou logo após, mas acho que é dia 15 – assinaremos um grande acordo com a China”, afirmou Trump à ABC TV, citado pela Reuters, admitindo flexibilidade quanto à data da assinatura da primeira fase do acordo comercial.

A assinatura da primeira fase do acordo foi anunciada no final do ano de 2019 no Twitter por Donald Trump. O objectivo é reduzir as tarifas alfandegárias dos produtos importados e impulsionar as compras chinesas de produtos agrícolas e energia dos EUA, enquanto ambas as economias procuram chegar a um consenso quanto à propriedade intelectual.

O vice-ministro do Comércio da China, Wang Shouwen, já tinha confirmado que a primeira fase do pacto inclui questões sobre transferência de tecnologia, propriedade intelectual, expansão das trocas comerciais e estabelecimento de mecanismos de resolução de disputas.

A primeira fase do acordo será assinado em Washington pelo vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, que também é o chefe da equipa de negociação do país nas negociações comerciais sino-americanas. Liu vai estar em Washington entre os dias 13 e 15 de Janeiro.