Trump contra Draghi: Mais estímulos do BCE dariam “vantagem injusta” à Europa

“Mario Draghi acaba de anunciar que podem vir novas medidas para estimular a economia (europeia), o que fez imediatamente cair o euro face ao dólar, dando-lhes uma vantagem injusta na concorrência com os Estados Unidos”, disse Trump, na rede social Twitter.

Os europeus “fazem isso impunemente há anos, com a China e outros”, acrescentou.

“Os mercados europeus subiram após os comentários (injustos para os Estados Unidos) feitos hoje por Mario D!”, escreveu o Presidente norte-americano.

Dizer que o presidente do BCE afirmou que a instituição avançará com mais estímulos, que podem ser decididos nas próximas semanas, nomeadamente mais compras de activos e cortes adicionais nos juros, se a inflação não recuperar na zona euro.

A taxa de inflação recuou em maio para 1,2% na zona euro, segundo dados divulgados pelo Eurostat. O BCE tem como objectivo uma inflação próxima de 2%.

As bolsas europeias reagiram positivamente às declarações de Draghi, que discursava no Fórum do BCE, em Sintra.