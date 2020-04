Trump anuncia 20 milhões de corte nos barris de petróleo

O presidente Donald Trump referiu que os países produtores de petróleo concordaram em reduzir a produção em cerca de 20 milhões de barris por dia.

O presidente norte americano, Donald Trump reconheceu o papel da Rússia e à Arábia Saudita em resolver guerra de preços que levava cerca de um mês e dilacerava o mercado.





A aliança da (OPEP+) efectuou cortar de 9,7 milhões da produção para os meses de Maio e Junho, abaixo da proposta de inicial que situava-se entre 10 ou 15 milhões de barris.

Entretanto, existe um excesso de oferta no mercado na ordem de 30 milhões de barris, o que está ainda combinar negativamente com a pretensão de aumento do preço. Assim, urge a necessidade de redução adicional de 20 milhões de barris.