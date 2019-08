Troca e remuneração de criptomoedas isentas de IVA

O esclarecimento foi dado pela Autoridade Tributária e Aduaneira a uma empresa que pretende fazer mineração de moedas digitais e publicado, depois, online, citando um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) sobre bitcoins.

“Considerando a decisão proferida pelo TJUE (...) a troca de criptomoeda por moeda ‘real’ constitui uma prestação de serviços efectuada a título oneroso, isenta de IVA”, pode ler-se na informação vinculativa do Fisco. As Finanças adiantam ainda que a remuneração fundamenta-se no mesmo sentido, de acordo com o jornal de economia.

O Fisco clarifica o enquadramento fiscal desta actividade depois de ter, anteriormente, referido que o rendimento em criptomoedas não pagava IRS (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares).