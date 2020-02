“Transferências privadas de singulares poderiam ter sido totalmente liberalizadas”

Quais as grandes novidades deste Aviso do banco central?

Veio actualizar e clarificar as regras e procedimentos aplicáveis às operações cambiais realizadas por pessoas singulares, constituindo mais um passo no sentido de uma maior clareza e flexibilidade das operações cambiais. No âmbito das operações de invisíveis correntes, o Aviso veio regular as regras e procedimentos aplicáveis a operações privadas ordenadas por pessoas singulares, residentes cambiais, para gastos de viagens e transferências unilaterais de natureza privada, incluindo para apoio familiar, educação e saúde. Neste quadro, o Aviso fixou os novos limites cambiais aplicáveis a este tipo de operações e clarificou a documentação de suporte necessária para a realização das operações. O Aviso regula, ainda, a transferência de recursos acumulados por um cidadão estrangeiro durante a sua residência no País ao abrigo de um visto de autorização de residência, no final da sua estadia ou cumprimento de missão no país.

E no caso das operações de capitais?

Com excepção das operações de carácter pessoal, como sejam as doações, heranças e legados, as operações de capital encontram-se sujeitas a licenciamento prévio do BNA, como já determinava o regime em vigor. Contudo, o Aviso veio tornar clara a documentação e informação necessários para licenciamento da aquisição de bens imóveis ou de valores mobiliários no estrangeiro e para a contratação de financiamentos no exterior por pessoas singulares que sejam residentes cambiais. As operações de importação de mercadoria realizadas por pessoas singulares ficam sujeitas à legislação em vigor sobre operações cambiais de importação e exportação de mercadoria.

Quais são as principais mais valias destas alterações?

Parece-nos que a principal é a fixação de um valor total para as operações privadas para todas as finalidades no montante equivalente a 120.000 USD por pessoa, independentemente da finalidade, deixando de ser fixado um limite por tipo de actividade. Ficam isentas desta limitação as despesas de saúde, educação e alojamento quando efectuados directamente aos prestadores de serviços. Este era já o regime aplicável às despesas de saúde e educação. É também relevante a dispensa de documentos de suporte para realização deste tipo de operações, salvo no caso de despesas de saúde, educação e alojamento pago directamente aos respectivos prestadores desses serviços. Parecenos ser, ainda, importante o esclarecimento expresso de que as operações de capitais realizadas por pessoas singulares, nomeadamente a compra de imóveis e de valores mobiliários e a contratação de empréstimos no estrangeiro por pessoas singulares que qualifiquem como residentes cambiais, se encontra sujeito a licenciamento prévio do BNA.

Em que medida seria possível ter ido mais longe?

Pelo menos as transferências privadas realizadas por pessoas singulares poderiam ter sido totalmente liberalizadas.

Que dificuldades podem surgir na implementação deste Aviso?

Em nossa opinião, na prática, pode ser difícil de implementar se as pessoas singulares tiverem contas bancárias em diversas instituições bancárias, assim como cartões bancários junto de diversas instituições.

Este Aviso ajuda a tornar Angola mais interessante para investimento estrangeiro?

Na medida em que flexibiliza pagamentos, parece-nos que é sempre positivo para a imagem do País junto do investidor estrangeiro, mas parece-nos que o seu âmbito de aplicação essencialmente incidindo sobre residentes cambiais não é de molde a ter grande impacto no investimento estrangeiro.

O Aviso é importante para estimular o funcionamento do mercado de capitais, nomeadamente, bolsa de acções, quando vier a existir?

Não nos parece que tenha impacto nesta matéria.