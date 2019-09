Total passa a controlar activos da Anadarko Petroleum em Moçambique

O comunicado, segundo MacauHub, adianta ter o Presidente Filipe Nyusi recebido sexta-feira em audiência na cidade de Chimoio, capital da província central de Manica, Vicki Hollub, presidente e directora executiva do grupo americano Occidental Petroleum, e Patrick Pouyaanné, presidente do Conselho de Administração e director executivo do grupo francês Total.

No decurso da audiência foram abordados diversos temas, sobretudo os mais recentes desenvolvimentos no sector de óleo e gás em Moçambique, caso da compra dos activos do grupo Anadarko Petroleum pela Occidental Petroleum e a entrada da Total no bloco Área 1.