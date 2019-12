Total investe 2,5 mil milhões USD no Bloco 17 do mar angolano

O grupo petrolífero Total vai investir 2,5 mil milhões de dólares no bloco 17 do mar angolano até 2023, o que permitirá à subsidiária angolana adicionar mais de 100 mil barris de petróleo à sua produção diária, disse segunda-feira em Luanda o presidente executivo do grupo francês.