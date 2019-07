Topo de agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta semana

Os ministros das Finanças da zona euro deverão discutir a nomeação de Christine Largade para suceder a Mario Draghi na presidência do Banco Central Europeu, esta segunda-feira.

Com esta nomeação Christine Lagarde deixa vago o lugar de líder do Fundo Monetário Internacional (FMI) mas já há vários nomes avançados para suceder à francesa.

Tradicionalmente liderado por um europeu – com o Banco Mundial a cargo de um norte-americano -, tem-se falado do britânico Mark Carney, governador do Banco de Inglaterra, George Osborne, ex-ministro das Finanças do Reino Unido, e Mario Draghi, presidente cessante do BCE.

Minutas dos bancos centrais

Primeiro, as da Reserva Federal norte-americana, na quarta-feira. Depois, as do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira. Esta semana, os bancos centrais dos EUA e da zona euro vão divulgar as minutas das últimas reuniões.

Nos EUA, os investidores vão procurar sinais sobre o que pensam os decisores da política monetária norte-americana antes da próxima reunião da Fed, marcada para julho, que poderá culminar com uma descida das taxas de juro.

Já as minutas da última reunião do BCE, realizada em junho, poderão revelar até onde é que foram discutidas as medidas de estímulo económico para fazer face à desaceleração do crescimento económico.

Jerome Powell dá testemunho em comités do Senado

O presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell estará debaixo dos holofotes esta semana, numa altura em que muito se tem falado da possibilidade de a Fed baixar as taxas de juro na próxima reunião, que se realizará no final deste mês.

Esta semana Jerome Powell desloca-se dará o seu testemunho sobre as políticas monetárias, primeiro na House Financial Services Committee na quarta-feira e, um dia depois, no Senate Banking Committee, com o mercado e os economistas atentos sobre possíveis indícios quanto ao futuro do rumo da política monetária norte-americana.

As minutas da última reunião da FOMC – Federal Open Market Committee serão divulgadas na terça-feira, dia para o qual está previsto um discurso do presidente da Fed em Boston onde irá abordar a eficácia dos testes de stress dos maiores bancos.

Boris contra Jeremy na televisão

O futuro do Reino Unido – e do Brexit – vai discutir-se esta terça-feira num debate televisivo entre os dois candidatos para suceder à primeira-ministra britânica demissionária, Theresa May. Boris Johnson e Jeremy Hunt vão assim enfrentar-se no derradeiro debate.

OPEP apresenta relatório mensal

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) vai apresentar o relatório mensal sobre a evolução da procura e da oferta do “ouro negro” e anunciar as projecções para os próximos meses. A OPEP recentemente decidiu manter os cortes de produção de petróleo durante mais nove meses.

Irão eleva-se contra a comunidade internacional

O Irão estará na ordem do dia durante esta semana. Esta república islâmica anunciou este domingo que vai violar o acordo nuclear internacional que proibia o país de utilizar urânio enriquecido, o que poderá escalar as tensões entre esta república islâmica e os EUA.

A decisão de Teerão, anunciada por Abbas Araghchi, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros iraniano, era esperada porque chegou ao fim o prazo de 60 dias que o irão tinha dado aos Estados vinculados ao acordo para aliviarem as sanções económicas.

O acordo foi assinado em 2015 durante a presidência de Barack Obama, ex-presidente dos EUA. Um ano depois, o actual presidente norte-americano, Donald Trump, retirou de forma unilateral os EUA deste acordo.