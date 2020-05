Títulos e crédito impulsionam crescimento do activo líquido do BNI em 25%

O Banco de Negócios Internacional (BNI) estão avaliados em 377.8 mil milhões Kz, que corresponde a um aumento de 25% de acordo com o relatório de gestão referente ao exercício de 2019 aprovado pela na reunião da assembleia geral realizada no dia 8 de Maio do corrente ano.

Segundo o comunicado emitido pela instituição, as rubricas que mais pesaram para este resultado foram a Carteira de Títulos, com um total de 123.2 mil milhões Kz, equivalente a um crescimento de 16% ao ano, e a Carteira de Crédito, com um total de 124.4 mil milhões Kz, (crescimento anual de 7%).

No período em observação os recursos de clientes totalizaram 310.7 mil milhões Kz, correspondendo de igual modo um crescimento anual de 22%, reflectindo um Rácio de Transformação de 40%.

Quanto ao resultado líquido, o mesmo fixou-se em 2,5 mil milhões Kz, um crescimento inferior face ao ano anterior (6,8 mil milhões Kz). Segundo o comunicado este foi impactado pelo adiamento do processo de alienação da participação no BNI Europa, assim como pela incorporação dos ajustes recomendados pelo programa de Avaliação da Qualidade dos Activos, promovido pelo Banco Nacional de Angola em 2018, do qual foram alvo os 13 maiores bancos do mercado.

Dentre os principais rácios de rentabilidade, destaque para o Rácio de Eficiência (cost to income), de 43.3%, e para o Return On Equity (ROE) de 6.6%.

No que toca à solidez, os Fundos Próprios Regulamentares totalizaram 37.6 mil milhões Kz e o Rácio de Sovabilidade Regulamentar (RSR) manteve-se em 16,1%.

A Administração do Banco está “satisfeita com os resultados obtidos e confiante que no futuro o Banco BNI reforçará o seu papel como agente financeiro relevante para a diversificação da economia em Angola e para o apoio aos seus empresários” refere a nota.

Cinco destaques da estratégia do Banco BNI em 2019

Foram destaques da estratégia do Banco BNI em 2019, o rightsizing da estrutura do Banco por forma a promover a eficiência e a produtividade, o lançamento do primeiro Cartão Multicaixa com Chip em Angola, o qual promoveu a imagem de Mbanza Congo, Património Mundial da Cultura.

Foi igualmente destaque a distinção como o melhor Banco em Angola em sistemas e políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, pela Associação de Profissionais Certificados em Compliance de África.

Destaca-se ainda o incremento das linhas internacionais de crédito (IFC – International Finance Corporation, AFREXIMBANK, HSBC Bank, dentre outras Instituições), para um total de 164 milhões USD, instrumentos de apoio à importação e produção nacional. Por fim mereceu igual importância a estratégia de aposta na transformação digital.