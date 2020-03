Títulos de curto prazo dominam negociações na bolsa em 2020

Os negócios realizados, por ano de vencimento, no Mercado de Bolsa de Títulos do Tesouro (MBTT) gerido pela Bolsa de Dívidas e Valores de Angola (BODIVA), desde o início do corrente ano, confirmam a tendência, verificadas nos últimos anos, para a concentração do montante negociado em títulos com maturidade residual até 3 anos.

Os títulos com vencimento até 2022 representam 90% do montante negociado, sendo que destes os que vencem no final do presente ano representam 50% dos negócios realizados. O que traduz a apetência dos investidores por títulos de curto prazo face as incertezas da economia nacional.

Nesta primeira parte do ano, já foram negociados cerca de 132,1 mil milhões Kz no MBTT, dos quais 66,3 mil milhões Kz representam as transacções envolvendo títulos com a maturidade de um ano. Em termo de pricing, a media praticada para a compra de Obrigações do Tesouro Indexadas a moeda forte foi de 98,33% do valor do cupão ao passo que para as não indexadas a media foi de 91,02%.

Em relação ao montante negociado por tipologia de valor mobiliário, confirma-se a predominância das obrigações do tesouro em detrimento dos bilhetes do tesouro. Relativamente às características dos títulos mais negociados, as Obrigações do Tesouro indexadas ao dólar norte-americano representaram expressivamente a maioria do montante transaccionado (ver quadro).

Constata-se assim que, apesar de uma maior previsibilidade e estabilidade da taxa de câmbio, os investidores continuam a privilegiar a negociação de instrumentos que assegurem o hedging (Cobertura de Risco) contra a desvalorização da moeda nacional.

Este cenário assemelha-se ao decorrido ao longo de 2019 onde as OT indexadas voltaram a dominar as negociações. Do montante transaccionado no MBTT, os Bilhetes de Tesouro (BT) somaram cerca de 26.2 mil milhões Kz, isto é, apenas 4% do montante global neste mercado, o traduz um fraco interesse dos investidores neste produto. Já as OT foram responsá veis pelos demais 94%, ou seja, 707,5 mil milhões Kz.

Neste produto em particular, o interesse dos investidores centrou-se fortemente nos títulos indexados à moeda forte, o dólar, sendo estes responsáveis por 78% (551,2 mil milhões kz) dos BT comercializados ao longo de 2019. A aposta nos títulos indexados reforça a preocupação dos investidores com o hedging cambial e reflecte, uma vez mais, a fraca confiança no ambiente macroeconómico.

Importa salientar que as negociações nos MBTT privilegiam a plataforma multilateral em detrimento do tradicional ambiente bilateral, o que evidencia uma evolução do quadro de negociações bem como da percepção dos investidores sobre o mercado.

No que diz respeito ao desempenho dos membros BODIVA, a semelhança dos anos anteriores o agente de intermediação BFA foi novamente o mais activos, tendo efectuado operações de compra e venda, no período em analise, orçadas em 565,7 mil milhões Kz (ver gráfico). O BAI foi o segundo maior negociador com cerca de 349,3 mil milhões Kz movimentados seguido pelo BMA com 280,1 mil milhões.