Tesla prevê crescimento de 2% devido o aumento das vendas no terceiro trimestre

A Tesla, empresa do multimilionário Elon Musk, anunciou a venda de 241 300 veículos no terceiro trimestre de 2021 e que produziu um total de 237 823 unidades.

Do modelo 3/Y foram entregues 232 025 e produzidas 228 882. No modelo S/X foram vendidos 9 275 carros e produzidos 8 941.

No entanto, “as entregas de veículos da Tesla representam apenas uma medida do desempenho financeiro da empresa e não devem ser consideradas como um indicador de resultados financeiros trimestrais, que dependem de uma variedade de factores, incluindo o custo das vendas, movimentos cambiais e mistura de veículos directamente alugados”, pode ler-se no website da empresa.