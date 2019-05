Tesla diz que empresa só tem liquidez para 10 meses

De acordo com a fonte, Musk advertiu os empregados da Tesla de que os 2.200 milhões de dólares com que a empresa encerrou o primeiro trimestre “é muito dinheiro, mas ao ritmo de gastos” daqueles três meses a empresa conta apenas com “10 meses para alcançar o ponto de equilíbrio”.

A mensagem, cuja existência não foi confirmada pela Tesla, indica que a falta de liquidez obriga a fabricante de automóveis eléctricos de luxo a empreender uma nova fase de corte de gastos “de qualquer tipo em qualquer parte do mundo”.