Tesla anuncia aumento da produção para 500 mil automóveis este ano

A fabricante de automóveis eléctricos e automónomos Tesla quer aumentar a produção de veículos e, por isso, o presidente da empresa, Jerome Guillen, começou a contactar os seus trabalhadores por email, dá conta a “Bloomberg” esta quarta-feira, 10 de julho.

Na carta os trabalhadores da Tesla ficaram a saber que a fabricante automóvel norte-americana está “a fazer preparações” para estimular e aumentar os números dos carros produzidos na unidade de Freemont, na Califórnia, Estados Unidos da América. É em Freemont que a Tesla monta os carros, embora as baterias sejam produzidas numa fábrica perto de Reno, no estado do Nevada.

O objectivo de aumentar a produção surge depois de a fabricante fundada por Elon Musk ter batido um recorde de vendas no segundo trimestre deste ano.

Depois de superadas as preocupações de atrasos nas entregas, as ambições passam agora por conciliar quantidade com qualidade. A meta é agora, produzir “significativamente” mais do que os 360 mil a 400 mil veículos que a Tesla prevê vender este ano.

A produção poderá, assim, atingir os 500 mil veículos em 2019, se a fábrica que a empresa tem em Xangai, na China, corresponder às expectativas.

“As linhas de estampagem, estrutura, pintura e montagem geral na China estão bem encaminhadas e a bater recordes, tanto no design como no fabrico”, sublinhou Jerome Guillen.

No segundo trimestre deste ano, a Tesla vendeu 95.200 veículos, valor que superou a estimativa de vender 87.700 esperados, e produziu 87.048 carros – o que animou Wall Street.

Nos primeiros seis meses do ano, a fabricante norte-americana alcançou a liderança do mercado de automóveis eléctricos em Portugal, destronando a Nissan. De acordo com a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), a Tesla vendeu 1143 carros entre janeiro e junho deste ano, sendo já a marca líder no segmento dos carros eléctricos.

A Nissan está em segundo lugar com 1049 carros vendidos no mesmo período. A diferença foi ainda maior em junho, mês em que a Tesla entregou 432 carros a clientes portugueses, mais do que as restantes quatro marcas do top 5 combinadas (Nissan: 126; Renault: 145; Hyundai: 33; BMW: 54).