Tensão na Ucrânia leva ouro a máximo de oito semanas

A possibilidade de um conflito entre a Rússia e a Ucrânia pesou nos activos de maior risco mas deu um novo fôlego a ativos-refúgios, como é o caso do ouro, avança o Jornal de Negócios.



Perante a incerteza trazida pela questão geopolítica, o ouro está a avançar 0,24% esta manhã, com a onça já a cotar nos 1 875,73 USD. Trata-se de um máximo de oito semanas.



"O ouro está a começar a ganhar interesse à medida que cresce a necessidade de protecção contra um erro de política da Fed, riscos geopolíticos e receios com o crescimento", nota Edward Moya, analista da Oanda Corp.

"O nível de 1 880 USD deverá provar ser de resistência para o ouro, mas caso isso não se mantenha, o ímpeto 'bullish' do ouro poderá levar os preços até aos 1 900 USD", refere este analista.



A última vez em que o ouro esteve neste nível dos 1 900 USD por onça foi a 1 de junho de 2021.



Além da maior procura devido à incerteza, o ouro está em alta num dia em que o dólar norte-americano está a recuar, o que poderá torná-lo mais atrativo para portadores de outras divisas. O dólar está a cair 0,17% perante um cabaz composto por divisas rivais.



Por sua vez, o euro e a libra esterlina, duas das principais divisas europeias, estão a negociar de forma estável esta manhã. A moeda única avança 0,04% face ao dólar para 1,1311 USD, depois de ter fechado a cair 0,38% esta segunda-feira.