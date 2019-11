O PCA do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado, Patrício Vilar, disse que o uso de Data Rooms para a fase de due dilligence é uma ferramenta que promove a transparência no processo, pelo que defende a construção de uma base de dados para que os potenciais investidores tenham acesso às informações das empresas inseridas no Programa de Privatizações (Propriv).